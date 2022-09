Dagli sciacalli ai truffatori, il Comune di Senigallia: «Attenti a chi chiede di entrare in casa per verificare i danni»

SENIGALLIA - Non bastava l'alluvione che solo nel Senigalliese ha fatto tre miliardi di danni. Non bastavano le 12 vittime e la ricerca disperata di Brunella che ancora non si trova. Nell'incubo delle migliaia di marchigiani che hanno subito il dramma di una devastazione, prima ci si sono messi gli sciacalli rubando dove potevano all'interno dei garage e delle abitazioni invase dal fango, e adesso arrivano anche i truffatori.

Il Comune di Senigallia: «Non fate entrare estranei in casa»

Proprio poco fa il Comune di Senigallia ha scritto un post nella sua pagina Facebook in cui invita la popolazione a non fare entrare persone che si spacciano per tecnici che devono verificare i danni all'interno delle case. «Qualsiasi richiesta in tal senso - si legge nel post - deve essere immediatamente comunicata alle forze di polizia». Perché nessun ente ha dato incarico a svolgere questo tipo di sopralluoghi.