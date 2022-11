SENIGALLIA - Sfollati costretti a pagare anche il canone Rai nella casa inagibile dove non possono entrare e, di conseguenza, nemmeno guardare la televisione. E’ contenuto nelle bollette della luce arrivate con importi lievitati, alle quali si aggiungono quelle della nuova casa in cui stanno alloggiando. L’avvocato Simeone Sardella ha pubblicato la sua su Facebook e invita tutti a fare altrettanto. «Questa è la bolletta elettrica appena arrivata della casa alluvionata, con ordinanza di sgombero dal 15 settembre – spiega -, dove l’elettricità è necessaria per 4 deumidificatori in funzione 24 ore su 24. C’è pure il canone tv! Nessuno ha sospeso le utenze degli alluvionati, nessuno ha fatto nulla, nonostante roboanti proclami. Nessun contributo è arrivato, nessuna bolletta sospesa. È una vergogna. Attiverò ogni iniziativa giudiziaria in mio potere per ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato».

Le lamentele



Molti nelle sue condizioni vogliono fare qualcosa. «Di sicuro si può richiedere il rimborso del canone tv, non dovuto per i mesi di validità dello sgombero – aggiunge l’avvocato -. Sulla spesa di luce e gas va valutato se sussistano presupposti per inadempimento da “stato di necessità” contrattuale, nel senso che la spesa per utenza elettrica, riscaldamento e acqua è stata e viene sostenuta per pulizia del fango e asciugatura dell’immobile, inondato dall’acqua che è pubblica, perché l’acqua di fiume e fogne che è entrata nelle case non è privata». Le bollette sono riferite al periodo 4 settembre-3 novembre.

«Dovrò pagare doppia luce: per la casa alluvionata dove ancora non posso vivere – prosegue – e quella dove sono alloggiato ora. Per i mesi di ottobre-novembre 2021 con la casa abitata avevo speso 137 euro consumando 480 kilowatt, per gli stessi mesi del 2022 mi sono arrivati da pagare 466 euro per 763 kilowatt consumati per idropulitrici, aspiraliquidi e quattro deumidificatori in funzione sempre. Oltre ai 466,46 euro dovrò pagare, stando ai miei consumi medi dello scorso anno, anche 280 circa per quella dove alloggio ora». Sono aumentati sia in consumi per l’alluvione che il costo dell’energia. «E’ scandaloso che le bollette delle case sgomberate non siano state prontamente sospese – conclude – almeno ci dicessero se verranno rimborsate».