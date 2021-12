Maltempo, il Misa ha superato il livello di allarme e la Protezione civile ha iniziato l'evacuazione dei residenti

SENIGALLIA - Ancora con il fiato sospeso. Nuovo allarme alluvione a Senigallia a causa dell'ondata di maltempo. Aggiornamenti e preoccupazioni: a Bettolelle il Misa ha superato la soglia di allarme. In questa zona ma anche a Vallone, Borgo Bicchia e in tutte le aree adiacenti al fiume la raccomandazione è quella di salire ai piani alti. La Protezione civile sta evacuando le persone che risiedono nelle zone più a rischio esondazione. Le persone che non dispongono di un piano alto devono recarsi al seminario di Via Cellini. Le persone che hanno difficoltà motorie saranno accompagnate presso lo stesso Seminario.

Disposta la chiusura del supermercato “Amico market” e delle attività del Centro Commerciale “Il Mulino”. Chiusi gli uffici delle Poste centrali di Via Fratelli Bandiera. Il Comune raccomanda di evitare di percorrere le strade lungo il fiume e, nelle zone interessate dall’emergenza, si raccomanda di non uscire se non strettamente necessario. Chiuso anche lo Stradone Misa. Non avvicinarsi in alcun caso all'argine del fiume. In caso di difficoltà telefonare ai numeri: 0716629386 /0716629288.

Intorno alle 11 esondazione in via XX Settembre accanto al fiume, scende l'acqua da monte e il mare non la riceve a causa della burrasca.

