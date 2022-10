SENIGALLIA - Stimati 76 milioni di euro dal Governo per rimborsare le spese di somma urgenza dell’alluvione nelle Marche. Ad annunciarlo ieri il presidente Acquaroli nel corso di un incontro ad Ostra con tutti i sindaci della vallata. «Siccome i 76 milioni di euro riguarderanno tutta la regione – interviene Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia e presidente dell’Unione dei Comuni Terre della Marca Senone – ci aspettiamo che, qualora non dovessero essere sufficienti per rimborsare tutti, la priorità nell’assegnazione venga data ai 17 comuni della provincia di Ancona e Pesaro, più colpiti rispetto a quelli del Maceratese».



La quanficazione



Le stime dei singoli comuni sono in corso. «A Senigallia siamo sull’ordine degli 8-9 milioni di spese per la somma urgenza – aggiunge il vicesindaco Riccardo Pizzi, presente all’incontro –, di cui quasi 5 milioni solo per i rifiuti anche se il termine è indegno perché tra il materiale portato in discarica ci sono mobili, ricordi e affetti e definirli così mi sembra indelicato. Al presidente Acquaroli ho chiesto deroghe per il Pnnr perché non possiamo permetterci di sforare le scadenze, rischiando di perdere i contributi per progetti importanti, visto che la priorità è stata data ad altro in questo mese». Proprio ieri i sindaci di Corinaldo e Ostra Vetere hanno lanciato un appello alla Provincia. «per sollecitare ulteriormente la riapertura al traffico il ponte Burello, sulla strada provinciale 17, che per le nostre comunità di Corinaldo e Ostra Vetere è fondamentale – spiegano i sindaci Aloisi e Pancotti -, il collegamento viario tra i due comuni ad oggi è garantito solo da strade secondarie e tortuose per cui non può essere procrastinata la riapertura. Confidiamo nel rapido ripristino di tale collegamento indispensabile per fornire i servizi a tutti i cittadini che lamentano i disservizi conseguenti al tragico evento alluvionale, dal quale è ormai trascorso quasi un mese».

Intanto Ostra Vetere ha dato la piena disponibilità ad ospitare una vasca di espansione, che servirà a mettere al sicuro i residenti di Pianello di Ostra. Il progetto preliminare è uno dei due in fase di studio da parte della Regione, insieme alla seconda vasca che dovrà sorgere tra Corinaldo e Trecastelli in località Ponte Lucerta. Una previsione fatta all’indomani dell’alluvione del 2014, ora rispolverata per realizzarla. «Come sindaco, parlando a nome della comunità che rappresento – aggiunge Rodolfo Pancotti da Ostra Vetere - do la piena disponibilità a realizzare l’opera nel nostro territorio».



La procedura



Un’adesione che non è affatto scontata perché la prima, in fase di realizzazione a Senigallia, è stata rallentata anche dai comitati insorti. «Vanno bene gli studi e tutto quello che si farà – aggiunge il sindaco di Arcevia Dario Perticaroli -, comprese le casse di espansione oggetto di studio ma dobbiamo tener presente, ed è quello che ho anche detto mercoledì all’Ingegner Babini, in vista ad Arcevia, che il fiume Misa va studiato dalla sorgente, con manutenzioni appropriate che permetterebbe poi di realizzare casse di espansioni puntuali ma di dimensioni magari minori. Non si deve considerare il fiume, che sia Misa o Nevola, solo dalle zone pianeggianti alla foce».