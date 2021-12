Allerta meteo arancione: il sindaco dispone per domani sabato 11 dicembre la chiusura di tutte le scuole. Stop anche al mercato e al centro vaccinale

SENIGALLIA - Subito considerazioni e contestazioni, come sempre favorevoli e contrari, Scuole chiuse domani sabato 11 dicembre a Senigallia. In considerazione del messaggio di allertamento diramato oggi dalla Protezione civile regionale, che prevede, per le zone in cui ricade il Comune di Senigallia un livello di allerta arancione per criticità idraulica e criticità idrogeologica, il sindaco Massimo Olivetti, considerata la fase di preallarme ha disposto la chiusura per domani (sabato 11 dicembre) di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia.

E’ disposto all’annullamento del mercato del sabato in Piazza Simoncelli, del mercato del Foro Annonario e del Mercato “Campagna Amica”.

In via cautelativa il Punto Vaccinazioni di Popolazione e il Centro Screening tamponi molecolari, resteranno chiusi con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo.

L’avviso di condizioni meteo avverse piogge concentrate soprattutto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11; per tale motivo la cittadinanza è invitata a tenersi informata e a tenere comportamenti corretti.

