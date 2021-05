Si allenta il coprifuoco, via libera al CaterRaduno. Ancora da definire invece la Notte della Rotonda

SENIGALLIA - Confermato il CaterRaduno che si svolgerà dal 18 al 20 giugno, da definire la Notte della Rotonda e niente fuochi d’artificio, al momento vietati. Presentato ieri dall’assessore alle Attività produttive Alan Canestrari il programma degli eventi, che a giorni verrà pubblicato. Le nuove disposizioni sul coprifuoco hanno dato una svolta. Dal 17 al 25 luglio si svolgeranno i Deejay Xmasters e dal 30 luglio all’8 agosto il Summer Jamboree Festival.

Presentato ieri anche il pacchetto di Confartigianato che prevede il 20 giugno la boutique della pelle con gli artigiani del settore calzaturiero in piazza Simoncelli, il 27 giugno torna la fiera dell’antiquariato nell’ex Filanda, il mercatino “Chi cerca trova” sotto i Portici Ercolani invece il 14,21, 28 luglio e il 4 e 11 agosto. La fiera del disco torna il 14 e 15 agosto sempre sotto i Portici Ercolani. «Siamo felici di poter riproporre i nostri appuntamenti tradizionali - interviene Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato - negli ultimi mesi abbiamo avuto molte richieste da parte degli operatori, felici di tornare ad un minimo di normalità». C’è entusiasmo anche per i grandi eventi che, grazie all’eliminazione del coprifuoco, si potranno svolgere senza problemi pur sempre nel rispetto delle norme anticovid. «L’assessore ha confermato il CaterRaduno – aggiunge – che si terrà dal 18 al 20 giugno e a breve ci comunicherà nei dettagli tutto il cartellone». L’Amministrazione comunale attendeva infatti aggiornamenti sul coprifuoco che finalmente sono arrivati.

Per il CaterRaduno stanno attendendo ancora dettagli sul concerto all’alba che si terrà sul pontile delle Rotonda, come in passato probabilmente. Quest’anno per i concerti in centro è stata scelta piazza Garibaldi meglio gestibile con i posti a sedere visto che gli eventi si potranno seguire solo da seduti. A fine agosto in programma anche il Festival in giallo “Ventimilarighe sotto i mari”. Al momento, se non cambia la normativa anti-covid, i fuochi d’artificio sono vietati\. Di conseguenza non sono stati fissati i tradizionali fuochi d’artificio dal molo di levante ad agosto e nemmeno quelli dalla Rotonda per la Notte della Rotonda che ricade il 15 luglio.

«Nel frattempo siamo in attesa di sapere se il sindaco firmerà l’ordinanza per ridurre gli orari di apertura nei bar in spiaggia – conclude Cicconi Massi –, dal momento che il coprifuoco verrà eliminato. Pur non essendo urgente, perché la sera ancora è freddo per restare in spiaggia, gli operatori hanno però bisogno di organizzarsi». La normativa regionale prevede per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quindi anche i bar, la possibilità di rimanere aperti fino alle 24. Ogni anno il sindaco emanava un’ordinanza per anticipare la chiusura alle 21 durante la settimana, lasciando il limite di mezzanotte nel weekend per andare incontro alle esigenze dei bar sul lungomare. Situazione che Olivetti sta valutando per trovare una soluzione che metta tutti d’accordo.

