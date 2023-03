SENIGALLIA - Famiglia salvata dal sistema d’allarme che ieri mattina è scattato mentre i ladri cercavano di introdursi in casa. È accaduto a Scapezzano alle 9,45. I proprietari subito dopo hanno visto allontanarsi una macchina guidata da una donna. «È stato un tentativo di furto in abitazione – spiega Francesco Albani, amministratore del gruppo Facebook Furti e segnalazioni Senigallia -, per fortuna c’era l’allarme inserito che ha suonato e dissuaso i ladri.

APPROFONDIMENTI COLPO A VUOTO Tentata rapina alla Posta di Montemarciano: volto coperto, pistola e minacce ma il malvivente è costretto alla fuga

Comunque, hanno visto allontanarsi un’utilitaria grigia, molto probabilmente una Up o Yaris, e alla guida c’era una donna con i capelli grigi. Consiglio di sporgere sempre la denuncia formale alle forze dell’ordine - prosegue con un appello - anche se non sono entrati, perché tutti gli episodi vanno registrati ufficialmente, cosa che non accade facendo la semplice segnalazione». Sempre a Scapezzano nei giorni scorsi era stato trovato uno scooter forzato, nel tentativo di rubarlo. Vista la vicinanza con Roncitelli, i residenti delle frazioni hanno pensato che ad aver compiuto il gesto possa essere stata la stessa banda di bulli che da giorni crea scompiglio sul territorio. A Roncitelli, infatti, la polizia sta cercando di dare un nome ad un gruppetto di giovani che si aggira in sella ai motorini creando il caos. La comitiva è scomparsa dalla circolazione dopo il furto di due scooter avvenuto mercoledì pomeriggio. Uno ancora non è stato rintracciato. È sparito nel nulla, come il borsello che si è volatilizzato giovedì mattina tra le bancarelle del mercato. E non è il primo caso del genere che si verifica. La proprietaria ha pubblicato la fotografia sperando di poter recuperare almeno i documenti contenuti all’interno. Il problema evidenziato dalla vittima non è tanto la perdita del denaro, quanto il tempo che si deve impiegare per il rifacimento di tutti i documenti che, oltretutto, non hanno alcun valore per chi se ne impadronisce.