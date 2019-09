Ale torna a scuola con la mascherina. â€‹ Il papà: «Multe a chi rifiuta i vaccini»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Alessandro tornerà a scuola domani ma dovrà indossare la mascherina. Dovrà entrare ed uscire in orari diversi dal resto degli studenti della primaria Rodari alle Saline. Accorgimenti indispensabili per evitargli di entrare in contatto con quei 20 bambini che i genitori, nonostante i ripetuti e disperati appelli, hanno deciso di non vaccinare.Alessandro ha 8 anni e ha trascorso gli ultimi due a lottare contro un mostro chiamato leucemia. Ora sta meglio ma non è fuori pericolo. È immunodepresso e non può permettersi nemmeno un raffreddore.