Ale vuole tornare a scuola ma venti compagni non sono vaccinati

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Venti bambini non vaccinati alla primaria Rodari ed Alessandro, immunodepresso, rischia di non poter andare a scuola. La storia di Alessandro Parma e della sua straordinaria famiglia è nel cuore di ogni senigalliese.Il bimbo, a cui è stata diagnosticata una grave forma di leucemia, è riuscito a farla regredire ed ora sta bene. Mercoledì scorso è tornato a casa e, dopo l’isolamento in ospedale dello scorso anno, finalmente potrà rientrare in classe. E’ iscritto alla terza elementare della scuola di via dei Gerani alle Saline. C’è però un problema. Grande. Ci sono 20 bambini non vaccinati.