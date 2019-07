Donna al volante con troppo alcol: il passeggero spintona i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 55enne di Mondolfo, per il reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio in Via Enrico Mattei.I Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile, nel corso di specifici servizi di sicurezza stradale, hanno proceduto al controllo di un’Audi condotta da una donna. Nella circostanza l’automobilista, che aveva manifestato i sintomi dell’alterazione psicofisica da alcol, è stata sottoposta all’accertamento con l’etilometro per verificare il tasso di alcool. Accertamento risultato positivo per cui i militari hanno contestato alla stessa il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol con il ritiro della patente.Nella circostanza, il 55enne, che si trovava nell’Audi al posto passeggero, anche lui visibilmente sotto l’effetto dell’alcol, dopo essersi intromesso più volte nelle operazioni di accertamento disturbando l’operato dei Carabinieri si allontanava a piedi. Nel frattempo i Carabinieri, con l’automobilista fermata, si sono recati in caserma per la compilazione dei conseguenti verbali di contestazione ma appena arrivati in via Marchetti sono stati raggiunti dal 55enne alla guida della sua autovettura, il quale ha reiteratole frasi ingiuriose e minacciose. Visto lo stato in cui versava i Carabinieri lo hanno bloccato per procedere anche nei suoi confronti a norma del codice della strada ed impedirgli di proseguire alla guida del veicolo.L’uomo tuttavia ha dato in escandescenza ed ha opposto viva resistenza spintonando e strattonando i Carabinieri per impedire di essere condotto in caserma per il conseguente compimento degli atti di accertamento nei suoi confronti.I militari pertanto sono stati costretti ad arrestarlo per il reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale inoltre lo hanno sottoposto agli accertamenti per la verifica del tasso di alcol a cui è risultato positivo. Al 55enne è stata ritirata la patente e contestata la sanzione amministrativa prevista per la guida sotto l’influenza dell’alcol.