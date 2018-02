Crolla un ramo nell’area ospedaliera: carabiniere colpito alla testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - ENIGALLIA Un carabiniere è rimasto ferito alla testa da un grande ramo caduto intorno alle 19 di ieri nell’area ospedaliera. Il ramo ha prima colpito la tettoia del pronto soccorso, poi il militare che era appena uscito dall’auto di servizio, ed infine il tetto della macchina. Non è grave. Due pini sono invece caduti martedì notte in via Don Minzoni e via Pescara, danneggiando la recinzione di una casa, un balcone e una macchina in sosta. La municipale ha isolato le zone interessate e ieri mattina i vigili del fuoco li hanno rimossi. Oggi la situazione continuerà ad essere critica. Le scuole resteranno ancora chiuse.È stata una giornata di appelli, anche disperati, sui social quella di ieri. «Sono sola da due giorni in casa su una sedia a rotelle. Non ho avuto l’assistenza a causa della neve. Ho tanta febbre, la casa è gelida perché il condizionatore d’aria non funziona più. Chi mi può aiutare? Non so a chi rivolgermi», ha scritto una 65enne residente in via Raffaello Sanzio suscitando la mobilitazione del web. «La signora la stiamo seguendo e ci eravamo già attivati – spiega Maurizio Mandolini, dirigente del servizi sociali – non è stata lasciata sola. È solo accaduto che il suo assistente, a causa della neve, è rimasto bloccato. Le manderemo un’altra persona. Voglio ricordare che gli appelli non si fanno sui social ma ai servizi sociali oppure in alternativa alla polizia municipale che poi provvederà a contattarli». I servizi sociali hanno provveduto ad effettuare assistenza a casa di anziani soli o di persone bisognose che non potevano muoversi. Carabinieri e polizia municipale sono invece intervenuti ieri mattina nei locali del cinema di via Abbagnano per un clochard che si era accampato. Camminava scalzo con il rischio di ammalarsi. Hanno insistito per portarlo alla Caritas. Non voleva infatti essere aiutato.«Ne abbiamo accolti molti – spiega Giovanni Bomprezzi, direttore della Fondazione Caritas – abbiamo 16 persone nel corridoio, dove abbiamo allestito dei letti per superare la fase di emergenza, e le camere strapiene. Stiamo intervenendo per tutte le segnalazioni che ci arrivano». Grande lavoro anche per l’ospedale. Ieri mattina un gruppo di volontari della protezione civile si è recato nel nosocomio per spalare la neve e renderlo accessibile. Le ambulanze sono uscite in mattinata per alcuni malori in casa. Nel primo pomeriggio In via del Molinello il 118 ha soccorso un 88enne, condotto in ospedale per effettuare una trasfusione di sangue urgente. Si sono poi verificate nel pomeriggio anche le prime scivolate sulla neve ghiacciata. I mezzi del Comune hanno iniziato a lavorare per togliere la neve dalle strade e spargere il sale dalle 5 di notte, ininterrottamente fino all’una. Problemi si sono verificati con i mezzi pesanti che sono rimasti in panne sulla complanare e nella curva della Penna. Queste le zone in cui hanno creato maggiori disagi anche se il traffico ieri è stato molto limitato proprio a causa dell’abbondante neve che continuava a riempire le strade e coprire le macchine lasciandole incastrate nei parcheggi. Per i bambini momenti di festa nei parchi cittadini e gruppi di ragazzi sono rimasti anche fino alle 3 di notte per giocare con la neve.