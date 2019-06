L'Alberghiero e Uliassi piangono il professore e chef Carlo Manoni

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA La grande famiglia del Panzini in lutto per la scomparsa dello chef Carlo Manoni, storico insegnante dell’alberghiero. Aveva 79 anni. A darne l’annuncio è stato ieri sulla sua pagina Facebook Mauro Uliassi, suo grande amico. «Oggi è un triste giorno per tutti noi di Senigallia – ha scritto lo chef pluristellato -: Carlo Manoni è volato via questa notte. Carlo, come Alberto Rolla, Felice Polvani, Luciano Chiostergi e Piero Angelucci, i pilastri della scuola alberghiera di sempre e da sempre».