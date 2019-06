«Ti aiuto a scoprire i soldi â€‹falsi», ma sfilano al barista 150 euro

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Si offre di aiutare il titolare di un bar, mostrandogli come riconoscere i soldi falsi, e poi gli spilla 150 euro. La truffatrice e il suo complice sono stati immortalati dalle telecamere a circuito chiuso. L’uomo è un noto truffatore romagnolo. È accaduto in un bar di via Raffaello Sanzio alle porte del centro storico. La denuncia è stata sporta dalla polizia, dove si è recato ieri anche il titolare di una tabaccheria sulla Statale alla Cesanella per una tentata truffa subita venerdì pomeriggio.