SENIGALLIA Choc venerdì sera per una donna minacciata da un extracomunitario. «Dammi i soldi o non ti lascio passare». La vittima stava imboccando la passerella vicino al vecchio ponte Garibaldi quando lo straniero si è messo davanti a lei, cercando di non farla passare e pretendendo il denaro. La donna, seppure impaurita, è riuscita a scappare e a lanciare l’allarme. E’ accaduto intorno alle 23.

Poco dopo l’uomo, di origine marocchina, è stato bloccato dai carabinieri e dalla polizia sul vicino Stradone Misa dove si era diretto. Un coordinamento tra forze dell’ordine e un tempismo eccezionale, come hanno potuto constatare i residenti che, non capendo subito cosa stesse accadendo, hanno osservato la scena preoccupati da dietro le finestre di casa. «Abbiamo visto arrivare polizia e carabinieri a sirene spiegate – racconta un residente –, hanno messo le auto in diagonale sulla strada come se volessero bloccare il passaggio. Abbiamo poi sentito tante urla, da parte dell’uomo che non voleva farsi prendere ma sono stati molto professionali carabinieri e polizia che sono riusciti ad avvicinarlo e portarlo via». L’uomo ha dato in escandescenze, ha continuato a sbraitare per strada frasi senza senso, ma le forze dell’ordine sono riuscite a farlo calmare, almeno in parte, senza che nessuno si facesse male. E’ stato poi affidato alle cure dei sanitari che l’hanno scortato nel vicino ospedale. Ieri si trovava ricoverato nel reparto di Psichiatria. La vittima, seppure sotto choc, stava bene. Non è stata aggredita ma le minacce sono rimaste solo sul piano verbale.

Non ha voluto sporgere denuncia, preferendo tornare il prima possibile a casa dimenticando l’accaduto. Il marocchino non è stato quindi denunciato e se la vittima non sporgerà querela, una volta dimesso dalla Psichiatria tornerà libero. «Quanto accaduto ci preoccupa – proseguono i residenti di Stradone Misa – anche se la risposta puntuale e precisa delle forze dell’ordine è di sollievo perché ci fa sentire tutelati». Sono arrivati in fretta, scongiurando eventuali reazioni da parte dell’uomo.