Barista aggredito da ragazzi ubriachi mentre è in monopattino. Nuovo raid dei vandali in spiaggia, danni negli stabilimenti

SENIGALLIA - Il barista di un hotel aggredito da un branco di ubriachi sabato sera sul lungomare Alighieri all’altezza del Ponterosso. Deriso perché andava in monopattino. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte ad un 35enne senigalliese che stava rientrando a casa dopo nove ore di lavoro nel bar di un albergo.

E’ stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni con un dente scheggiato, la mandibola slogata, un dito tumefatto e varie escoriazioni. «Stavo tornando a casa – racconta la vittima, aggredita nel giorno del suo compleanno –, era da poco passata la mezzanotte e da alcuni minuti ero trentacinquenne. Sono stato preso a male parole mentre ero sulla pista ciclabile in monopattino. Mi sono fermato per chiedere perché mi avessero insultato e mentre parlavo con un ragazzo, un altro mi ha lanciato il cocktail in faccia e mi ha dato un pugno in volto. Un altro ancora mi ha aggredito alle spalle».

Per fortuna un uomo, che stava anche lui rientrando a casa, è passato di lì. Si è messo di mezzo fermando l’aggressione. «A quel punto ho preso il telefono e ho chiamato la polizia – prosegue il 35enne –, uno di loro mi ha detto: fai venire chi ti pare tanto noi siamo in otto. Poi però mi ha colpito di nuovo e prima dell’arrivo della polizia se ne sono andati tutti». Erano ubriachi, su questo non ha dubbi. «Credo fossero maggiorenni e di Senigallia vista l’ora – conclude –, era già passata mezzanotte e se fossero stati di un’altra zona sarebbero rientrati a casa prima. Quando la polizia è arrivata ha fatto un giro ma non c’erano più. I danni fisici si curano, quelli morali un po' meno. Ho un dente scheggiato, la mandibola slogata, un dito tumefatto e abrasioni alle ginocchia».

Ieri era ancora spaventato per l’accaduto. Teme possa succedere di nuovo in futuro, visto che tra una settimana dovrà riprendere il lavoro. Sempre sul lungomare Alighieri qualche ubriaco si è divertito a sfondare alcuni lettini al Club Bagni Marta 55, dove ne sono stati trovati altri tagliati dopo i giorni scorsi. Il bagnino tutte le mattine gira un video per documentare la situazione. Ieri c’erano anche lettini lanciati e rovesciati. «Domani chiamo il mio avvocato – racconta il bagnino Paolo Perini – e farò causa al Comune perché non vengono fatte rispettare le regole. Non è giusto che debba pagarmi da solo le guardie».

