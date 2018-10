Aggrediti nel parcheggio della discoteca. Accoltellato all'addome un 26enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA E' di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio della violenta rissa scoppiata nella notte nel parcheggio della discoteca Mega. Per cause ancora in fase di accertamento alle 4,30 un gruppo di 7 muratori napoletani è stato aggredito ed ha poi tentato di difendersi da alcuni stranieri. Ad avere la peggio un 26enne accoltellato all'addome. Nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale cittadino. Feriti ma non gravi due amici. Degli stranieri si sono perse le tracce. Indagano i carabinieri .