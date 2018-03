Aggredisce la moglie e le dannegia l'auto Divieto di avvicinamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Dopo mesi di aggressioni e violenze, la donna, una quarantenne dell’hinterland senigalliese, si è trovata costretta a rivolgersi al Commissariato di Polizia di Senigallia per denunciare i comportamenti aggressivi e le violenze verbali che, ormai da tempo, il marito le riservava. Dopo esser ricorsa in diverse occasioni alle cure mediche e nonostante la volontà di non mettere in difficoltà il marito, la donna, qualche giorno fa, all’esito dell’ennesima discussione per la gestione dei figli, veniva nuovamente aggredita con epiteti offensivi e strattonamenti. All’episodio si trovavano ad esser presenti anche i figli minori della coppia.La discussione si protraeva con continui battibecchi verbali e ad un certo punto gli animi si acuivano. Al che la donna tentava di uscire di casa dove però il marito la raggiungeva proseguendo l’aggressione verbale.A quel punto la moglie, anche per porre fine alla lite, rientrava in casa per prendere degli oggetti personali ed allontanarsi con l’auto, ma il marito vedendo ciò prima colpiva l’auto con un grosso attrezzo, frantumando il parabrezza e danneggiando la carrozzeria, e poi quando la moglie riusciva ad entrare in auto colpiva lo specchietto con un pugno, rompendolo.La donna riusciva a mettere in moto il veicolo e ad allontanarsi recandosi in Commissariato ove chiedeva aiuto agli agenti che già erano a conoscenza dei dissidi familiari in quanto anche nei giorni passati erano stati costretti ad intervenire per sedare le liti familiari. La donna, dunque, alla luce dell’aggressione subita, decideva di sporgere denuncia nei confronti del marito raccontando le violenze subite nel corso degli ultimi mesi quando i rapporti coniugali si erano incrinati ed era divenuto difficile anche gestire la quotidianità dei figli.Dopo aver raccolto la denuncia, tra le lacrime della donna, la stessa si recava in ospedale dove le venivano riconosciuti alcuni giorni di prognosi quali conseguenze delle aggressioni subite. A seguito del racconto della donna, gli agenti immediatamente avviavano le attività di indagine e la raccolta delle informazioni per ricostruire la vicenda familiare ed il contesto di violenza emerso e, considerata la gravità delle condotte poste in essere dall’uomo, il personale del Commissariato di Senigallia provvedeva a sottoporlo al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.Di seguito a tale provvedimento veniva interessata l'autoerità giudiziaria che, confermando la gravità della condotta, emetteva la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.