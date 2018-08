L'agente travolto: «La gente rideva, soccorso da un extracomunitario»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA «Il dolore più grande? Vedere la gente ridere mentre ero a terra». Lo ha raccontato ai colleghi il capitano Paolo Moscatelli, ufficiale della polizia locale dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Sarà invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale lo scooterista 54enne originario di San Benedetto del Tronto, residente a Senigallia, imprenditore e diportista. Per lui anche una sanzione. Martedì sera ha tentato di forzare un posto di blocco investendo il vigile. Il capitano, come riferito ai sanitari, ha avvertito una forte fitta al costato, dove lo scooter lo ha colpito probabilmente con il manubrio. Si è accasciato e nel cadere ha battuto la testa. È rimasto steso a terra, stordito senza sapere il motivo di quel dolore. Non è riuscito ad alzarsi per chiamare i soccorsi. Intorno la gente lo insultava. Rideva. L’unico a soccorrerlo è stato un extracomunitario. Il solo ad avere avuto un po’ di umanità nel vedere una persona a terra dolorante.