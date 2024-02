SENIGALLIA - L’Arma dei carabinieri in lutto per la scomparsa di Adriano Mattioli. Aveva 63 anni. L’ex militare aveva prestato servizio ad Ancona presso il Comando Legione Carabinieri Marche fino a pochi anni fa. Abitava nella frazione di Marzocca dove oggi si terranno in funerali nella chiesa di Sant’Antonio di Padova alle 15, seguirà la tumulazione nel cimitero di Montignano.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Ofr di Borgo Bicchia in via dell’Artigianato. Verranno raccolte offerte per l’Associazione oncologica senigalliese che è stata accanto a lui e alla famiglia, con i propri volontari, per aiutarli ad affrontare una malattia che il carabiniere ha affrontato con grande dignità e coraggio, riuscendo a fare forza ai suoi cari. Era originario di Miglianico, in provincia di Chieti, ma da parecchio tempo viveva a Marzocca e aveva lavorato ad Ancona, fino alla pensione.

Adriano Mattioli lascia la moglie Antonella, i figli Giulia e Luca, le sorelle Pasqualina e Antonella e il fratello Genezio. La notizia della sua scomparsa, avvenuta sabato, si è appresa ieri nella frazione più popolosa di Senigallia non appena sono comparsi i necrologi. Tutti lo ricordano sempre solare e disponibile con chiunque avesse bisogno. Un grande carabiniere anche quando non indossava la divisa, perché se c’era da dare una mano su di lui si poteva sempre fare affidamento.