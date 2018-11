Addio a "Mumù" storico titolare dell’agenzia di gare ippiche; aveva 73 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È morto a 73 anni Marco Venturi, "Mumù", storico titolare dell’agenzia ippica di via Gorizia. Molto conosciuto in città, aveva lavorato dietro quel bancone per tanti anni. Anche se in pensione, molti lo associavano a quello che era stato per una vita il suo lavoro. È morto ieri pomeriggio a causa di una malattia e la notizia si è subito diffusa in città. Abitava in via Camposanto Vecchio e i funerali saranno probabilmente domani in Cattedrale, la sua parrocchia. Ieri sera non erano stati ancora fissati. «Molti uomini sono stati padri pur non avendo avuto figli – lo ricorda Maurizio Perini, consigliere comunale –, devo a lui quello che sono, è stato un secondo padre per me. Un uomo molto generoso. Il mio primo vero lavoro me l’ha dato lui. Abbiamo condiviso degli anni davvero belli insieme. Grazie Marco»