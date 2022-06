Addio a Tonino Carbone: l'ex poliziotto e sentinella al Vivere Verde si è spento a 65 anni

SENIGALLIA - “Le sentinelle del Vivere Verde” in lutto per la scomparsa del loro ideatore Tonino Carbone, poliziotto in pensione. Aveva 65 anni. Una vita la sua trascorsa al servizio del prossimo come poliziotto. Ha lavorato per tanti anni al centro recuperi della Cesanella, molto attivo anche nel sindacato autonomo di polizia di cui è stato anche vicesegretario regionale.

Nel 2016 ha creato il gruppo whatsApp de “Le sentinelle del Vivere Verde” per fronteggiare un periodo di furti continui. Grazie alle segnalazioni che i residenti fornivano nel gruppo diversi episodi, di cui ha informato le forze dell’ordine, sono stati sventati. A dare notizia della sua scomparsa è stato ieri mattina il figlio Daniele, ricordando come abbia vissuto per la divisa anche quando aveva smesso di indossarla. Garbato e pacato, trovava sempre una soluzione a tutto. I funerali si terranno domani alle 10 alla chiesa della Pace.

