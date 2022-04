Addio a “Snorry” il pizzaiolo. Francesco Paolo Bronzini ucciso da un male a 50 anni. Lunedì l'ultimo saluto

SENIIGALLIA - È morto Francesco Paolo Bronzini, per tutti “Snorry”. Aveva 50 anni. Molti lo ricorderanno perché aveva lavorato come pizzaiolo prima Da Michele in via Oberdan negli anni ’90, quindi nei primi anni 2000 in via Istria allo Zeng, poi diventato In&Out, sempre di Michele Cotadamo.

Da diversi anni aveva smesso di lavorare per problemi di salute che hanno poi portato alla sua prematura scomparsa. Lascia la mamma Maria, la sorella Francesca e la nipote Elisa.

La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria della Cesanella, in via Cagli: i funerali si terranno lunedì alle 17 nella chiesa parrocchiale della Cesanella. La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate presso il cimitero maggiore Le Grazie di Senigallia. «Era un bravissimo pizzaiolo – lo ricorda il ristoratore Michele Cotadamo – ha iniziato a lavorare da noi che era davvero giovane. Era particolarmente abile nella cottura. Era un bravo ragazzo, lavorava sodo ed è stato con noi per oltre dieci anni. Poi ha iniziato ad avere problemi di salute e si è pian piano allontanato perché non ce la faceva più a lavorare. Siamo veramente addolorati per la sua morte. Condoglianze da tutta la famiglia Cotadamo».



Solare e spiritoso, scambiava spesso qualche battuta anche con i clienti e quando non lavorava si vedeva spesso in giro in città. Poi sono arrivati i primi problemi di salute e ultimamente non si vedeva quasi più. Si era come isolato dai vecchi amici che l’avevano perso di vista. Solo ieri molti hanno appreso della sua scomparsa dai necrologi funebri affissi in città. Il pizzaiolo Snorry, amico di tutti, purtroppo non ce l’ha fatta.

