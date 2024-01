SENIGALLIA Sport in lutto per la scomparsa del professor Ernesto Campagnolo. Aveva 77 anni. E’ stato per tanti anni insegnante di educazione fisica nelle scuole cittadine, soprattutto alle Mercantini. E’ stato uno dei fondatori dell’associazione Football 93 che gestisce la palestra e gli impianti sportivi del seminario. Da giovane aveva anche giocato nella Vigor.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Senigallia, alunni come le palline di un flipper. Valigia in mano: 3 traslochi in 4 mesi IL CORDOGLIO Senigallia, addio a Lorenzo “Enciò” Seri è stato una vita al Cityper. Una comunità in lutto

«Ci ha insegnato che lo sport è una palestra della vita – lo ricorda il consigliere comunale Gennaro Campanile, suo ex studente -. La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. Ciao Prof e grazie». I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa del Porto. «Il professor Campagnolo era sempre molto attento – ricorda Riccardo Pizzi, assessore allo Sport - dispensava consigli per far bene gli esercizi, si vedeva che ci teneva e che gli piaceva il suo lavoro, ci metteva passione. La trasmetteva. E’ stata una figura di riferimento per l’eduzione fisica e per lo sport più in generale».

L’assessore termina il ricordo rivolgendo sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie e ai figli. Centinaia i messaggi lasciati sui social. «Grande professore e persona di valore – scrive un ex alunno – la sua umanità era grandissima, bellissimi ricordi delle sue lezioni alla scuola Mercantini». Una madre aggiunge: «E’ stato uno degli allenatori di calcio di mio figlio, davvero una bella persona. Lo ricordo con affetto».