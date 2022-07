SENIGALLIA - Coldiretti in lutto per la scomparsa di Maurizio Manizza, socio storico e responsabile degli agricoltori pensionati di Senigallia. Aveva 79 anni. Aveva dedicato una vita intera alla campagna e all’azienda agricola di famiglia, mostrando sempre molto interesse per il comparto, tanto da decidere di mettersi a disposizione degli iscritti alla Coldiretti.

APPROFONDIMENTI IL CONTROLLO Passeggia sul lungomare di Senigallia con la compagna nonostante un ordine di carcerazione: arrestato



Era uno storico agricoltore. Una passione tramandata alla figlia Federica, titolare di un’azienda agricola biologica che spesso ha partecipato ai mercati di Campagna Amica organizzati da Coldiretti per vendere i prodotti sotto i Portici Ercolani. Un mercatino ambulante che riscuote sempre grande successo perché permette di acquistare i prodotti della terra coltivati con passione sul posto. Maurizio Manizza è morto sabato dopo una vita interamente dedicata alla famiglia e al lavoro. Esattamente in quest’ordine perché per lui la famiglia veniva davvero prima di tutto.

«Uomo di grande fede e instancabile lavoratore» hanno fatto scrivere i suoi cari nel necrologio, precisando che è venuto a mancare «dopo aver dedicato la sua vita alla famiglia». Lascia la moglie Flavia, i figli Tiziana, Fabrizio, Federica e Chiara e gli 11 amati nipoti. La camera ardente è stata allestita ieri presso la casa funeraria di via Cellini e i funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa di Roncitelli. Seguirà la tumulazione alle Grazie.