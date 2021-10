Addio a Marco Belardinelli ex consigliere dei democrat: questo pomeriggio l'ultimo saluto

SENIGALLIA - È morto l’ex consigliere comunale Marco Belardinelli. Aveva 68 anni. Molto conosciuto in città, era stato eletto nel secondo mandato del sindaco Luana Angeloni. Aveva fatto parte prima della Margherita poi del Pd. Era stato anche vicepresidente della quarta circoscrizione. La professione da assicuratore, l’aveva portato a conoscere molta gente.



Residente in Strada della Mariana, tra Cesano e Cesanella, era molto attivo in entrambe le realtà. Prendeva parte ai gruppi di preghiera, era infatti molto religioso. In prima linea quando c’era da organizzare un evento, che fosse la Sagra del pesce di Cesano o un’iniziativa in oratorio. Sempre disponibile. Aveva anche una barca, una batana, a cui teneva molto ed era appassionato di caccia e pesca. Dai modi sempre garbati, Marco Belardinelli si era fatto molti amici in città. Era una vita molto attiva la sua finché una grave malattia degenerativa dieci anni fa l’ha colpito. Ppoi nei mesi scorsi ha avuto un’embolia polmonare che ha aggravato la sue già precarie condizioni di salute, fino alla morte avvenuta lunedì sera in ospedale.

«La notizia della scomparsa di Marco mi addolora molto – lo ricorda l’ex assessore Ilaria Ramazzotti - era una bella persona, generosa, sempre disponibile, solare, pragmatica. Abbiamo avviato insieme in consiglio comunale tanti progetti importanti per la città. Esprimo alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze per questa dolorosa perdita». Marco Belardinelli lascia la moglie Cristina, la figlia Elena, il genero Matteo e i nipoti Achille e Azzurra. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa della Cesanella.

