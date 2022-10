SENIGALLIA - In lutto il 118 per la scomparsa di Giuseppe Marchetti, storico autista del ex Misa Soccorso e pioniere della Croce Rossa di Senigallia. Aveva 66 anni. Una vita dedicata a soccorrere le persone. Peppe, così lo chiamavano tutti, aveva iniziato a guidare le ambulanze prima ancora che venisse creato il Misa Soccorso.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Addio alla fisioterapista dal cuore d’oro: «Ciao Silvia, il tuo sorriso vivrà con noi»

Abitava in via Rodi, vicino alla storica sede della Croce Rossa, dove ha prestato servizio di volontariato per tantissimi anni. Da qualche tempo era andato in pensione e aveva scoperto una malattia che non gli ha dato scampo. Non ci saranno funerali perché ha chiesto alla famiglia di non organizzare cerimonie. Si potrà visitare oggi presso la casa funeraria della Cesanella poi verrà tumulato al cimitero delle Grazie.

«Peppe è stato un onore e un piacere avere lavorato con te per tanti anni – il ricordo di Massimo Montesi, autista del 118 e consigliere comunale di Fratelli d’Italia - sei stato un buon amico, un grande uomo». Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi ieri sui social, quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa. Molti senigalliesi l’hanno conosciuto per il suo lavoro e per il volontariato, avendo dedicato tutta la sua vita a soccorrere chi aveva bisogno e aiutare il prossimo. Giuseppe Marchetti è stato anche un commilitone del Gruppo Fanti del 52° Fanteria d’Arresto Alpi, 1° contingente 1975 che ha espresso cordiglio e vicinanza alla famiglia.