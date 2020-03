Si è spento a 85 anni l’imprenditore edile Renato Sartini

SENIGALLIA - Si è spento ad 85 anni l’imprenditore edile Renato Sartini. Insieme ai fratelli aveva fondato nel 1962 la Sartini srl Impresa Costruzioni molto attiva nel territorio. Originario di San Silvestro, Renato Sartini era ricoverato da alcuni di mesi nella casa di cura Stella Maris di Senigallia, dove il suo cuore venerdì ha cessato di battere. Un grande lavoratore ed un uomo buono. Così lo ricordano quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Con l’azienda di famiglia ha dato lavoro a molte persone contribuendo all’espansione edilizia in particolare della frazione di Marzocca.

«Ieri ci ha lasciati Renato Sartini – riporta il messaggio affidato alla pagina Facebook dell’azienda di famiglia -, fondatore, insieme ai fratelli, della Sartini srl Impresa Costruzioni, da qualche mese degente presso una casa di riposo. Data la triste occasione l’ufficio e i cantieri rimarranno chiusi lunedì». Nel 1962 Renato Sartini ha quindi fondato insieme ai fratelli Adriano, Gianfranco e Pino l’impresa di famiglia mettendo insieme le loro competenze nel settore. Un’impresa tra le più attive in città. La maggior parte degli interventi edilizi sono stati realizzati in tutti questi anni a Marzocca, dove ha sede l’azienda. Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti ieri dalla famiglia. «Renato Sartini era un grande lavoratore – lo ricorda il sindaco Maurizio Mangialardi -, l’azienda che con i fratelli ha fondato ha sempre guardato alla qualità del lavoro e alla sicurezza dei cantieri, anche in tempi non sospetti. La città perde un grande imprenditore che ha fatto molto per la frazione di Marzocca in particolar modo e di questo i cittadini gli sono riconoscenti». Renato Sartini lascia le figlie Simona e Susy. La preghiera di benedizione, che ha sostituito in questo periodo il funerale, si terrà domani alle 15 presso il cimitero di Montignano dove seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia. Potranno partecipare solo i parenti stretti.

