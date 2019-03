Addio Gianni: si è spento il barista col sorriso artista del caffè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - La città piange il maestro del caffè Giovanni Iannella, per tutti Gianni. È morto ieri mattina a 79 anni. I suoi caffè sono passati alla storia. Nato a Torrecuso in provincia di Benevento, ha presto lasciato il suo paese iniziando a lavorare molto giovane. Dietro il bancone ha trovato la sua collocazione ideale. Professionalità e cordialità si sono rivelati un mix vincente. Dopo una gavetta a Sulmona, dove ha avuto l’onore di preparare un caffè all’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone, ricevendone i complimenti, è arrivato a Senigallia.Prima la gestione del bar Acli di via Cavallotti vicino a piazza Garibaldi, poi il Bar Roma di piazza Saffi, che oggi ospita un negozio, fino ai venti anni passati al Caffè Saccaria di via Arsilli, sempre in centro storico. Abile nel dosare il caffè, sono suoi anche i primi esperimenti per creare la crema al caffè di cui è stato pioniere. Il suo sorriso trasmetteva allegria nei clienti, di cui si prendeva cura chiedendo sempre come stessero e, se li vedeva un po’ giù, raccontando qualche aneddoto. Un galantuomo, dai modi garbati e raffinati. Era diventato amico di tutti. Nel 2010 era andato in pensione. Decisione presa a fatica. Fosse stato per lui avrebbe continuato a lavorare ancora. Poi la malattia, subdola, che si è insinuata nella sua vita. Una cardiopatia che lentamente lo stava consumando. Nel fisico ma non nell’animo. Gianni è rimasto combattivo fino all’ultimo giorno.