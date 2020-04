Addio a Fiorella, l’angelo del canile: stroncata da un infarto, aveva 61 anni

SENIGALLIA - Stroncata da un infarto è morta a 61 anni Fiorella Ruvio. Era l’angelo del canile. Spesso si recava nella struttura per fare una visita agli ospiti a quattro zampe e per regalare le crocchette. Aveva adottato diversi gatti e anche un cane, arrivato con una staffetta dal sud. Tutti vivevano con lei e non se ne separava mai. Si era trasferita da Roma, dove aveva lavorato in un centro di fisioterapia. Fiorella era la sorella di Camillo Ruvio, il tifoso della Vigor che nei mesi scorsi era stato colto da un malore ed aveva trascorso diverse settimane in ospedale. Era stato dimesso lo scorso marzo. Ora che lui si è ripreso, la sorella Fiorella è stata tradita dal suo grande e generoso cuore. Un destino davvero crudele li ha separati. Spesso andavano in canile anche insieme condividendo la grande sensibilità verso gli animali. © RIPRODUZIONE RISERVATA