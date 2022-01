Addio Emma, insegnante d’asilo: era una grande amante degli animali, aveva 44 anni

SENIGALLIA - E’ prematuramente scomparsa Emma Mazzanti, insegnante d’asilo. Aveva 41 anni. Originaria di una famiglia senigalliese, viveva a Roma.

E’ stata la famiglia ieri a fare affiggere i necrologi in città per informare della sua scomparsa, avvenuta domenica. Pur vivendo a Roma, dove lavorava, tornava quando poteva a Senigallia per trascorrere le vacanze estive. Ad annunciare la sua prematura scomparsa sono state la mamma Mara, il fratello Alberto e il compagno Lorenzo.

Tutti la ricordano come una donna solare, amante degli animali, sempre allegra. Una brutta notizia accolta con grande tristezza dai senigalliesi, anche da quanti l’avevano persa di vista ma la ricordavano.

