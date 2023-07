SENIGALLIA Resterà chiuso per lutto oggi il laboratorio analisi di via Piave per la scomparsa del dottor Valerio Scorcelletti, titolare dell’attività. Aveva 78 anni. E’ morto martedì all’ospedale di Senigallia. L’attività era stata avviata nel 1977 e poi negli anni ha fornito sempre maggiori servizi, ottenendo l’accreditamento dalla Regione Marche come struttura convenzionata.

Il dottor Scorcelletti era un grande professionista. Intere generazioni, che da 46 anni si sono servite nel suo laboratorio, ne ricordano anche le qualità umane. Lascia la moglie Viviana, il figlio Marco con Sara, i nipoti Camilla e Sebastiano, la sorella e il cognato. I funerali si svolgeranno oggi alle 17,30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Porto. La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate presso il cimitero di Ripe di Trecastelli.