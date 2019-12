Addio Daniela, era l’anima del centro: «Lascerà un vuoto incolmabile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È stata una giornata triste quella di ieri per il commercio cittadino, dopo la prematura scomparsa di Daniela Giaccaglia, titolare della “Erboristeria vita nuova” di piazza Simoncelli. La 65enne si è sentita male intorno alle 20 di domenica. I soccorsi sono stati immediati ma non c’è stato nulla da fare. Il medico che ne ha constatato il decesso ha confermato il malore per cause naturali. Nei mesi scorsi era già stata male ma si era poi ripresa.Da parecchi anni aveva la sua bottega nella piazza, poco distante dal Municipio. Nel 2015 si era anche candidata con il Movimento 5 Stelle sostenendo la candidatura a sindaco di Stefania Martinangeli. Nello stesso anno Daniela Giaccaglia era stata nominata come referente dei due meetup Senigallia 5 Stelle e Amici di Beppe Grillo.LEGGI ANCHE:«È con immensa tristezza che abbiamo appreso dell’improvvisa scomparsa di Daniela Giaccaglia – le parole di Stefania Martinangeli ed Elisabetta Palma, le grilline in consiglio comunale - conosciuta e stimata erborista del centro storico. Un ringraziamento va a lei per aver condiviso le idee di rinnovamento che ci hanno portato a formare per la prima volta a Senigallia una lista di candidati del Movimento Cinque Stelle. Grande è per tutti noi il dispiacere e lo sconforto per la sua scomparsa». Nei mesi scorsi la 65enne era stata male ma, non appena si era ripresa, era tornata a lavorare. Era una grande lavoratrice. «Era una figura storica del commercio cittadino, un riferimento – la ricorda Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato -. Quando se ne vanno questi imprenditori lasciano un vuoto difficile da colmare».L’ex assessore al Commercio Gennaro Campanile , che spesso aveva collaborato con lei, le ha dedicato un ricordo «dietro il bancone era sempre con il sorriso». Difficile vederla arrabbiata. Daniela Giaccaglia si era diplomata erborista all’Università di Perugia nel 1976, aveva poi frequentato corsi di floriterapia diventando presto un punto di riferimento in zona per la consulenza sui fiori di Bach. Il suo lavoro era per lei una passione, quasi una missione. Non guardava mai l’orologio infatti domenica alle 20, quando molti suoi colleghi avevano già chiuso, lei era ancora lì.