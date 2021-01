Addio alla bottegaia Aurora: Mazzarini stava per compiere 94 anni. Aveva gestito un generi alimentari e un distributore

SENIGALLIA - Ieri la città ha reso l’ultimo omaggio ad Aurora Mazzarini decana delle commercianti. Aveva 93 anni. Ne avrebbe compiuti 94 martedì. Insieme al marito Ezio Morbidelli aveva aperto nel 1948 una bottega di generi alimentari su viale Leopardi, alle porte del centro storico. Aveva gestito anche un distributore di benzina sempre su viale Leopardi, di fronte al teatro La Fenice.

Una grande lavoratrice che era riuscita a coniugare il lavoro con la famiglia, dedicandosi all’attività e crescendo con amorevole cura i figli Francesco, Paola e Lidio. «Mamma è stata una donna d’altri tempi – ricorda la figlia Paola -, chiaramente ha vissuto la guerra, le sofferenze e i patimenti di quel periodo, e tutte quelle che poi la vita le ha messo davanti. Le ha affrontate tutte a testa alta, con grande coraggio, sempre propositiva, pronta ad affrontare ogni situazione. Ci ha amato tutti con grande affetto e per questo la ricorderemo sempre nei nostri cuori». L’ultima prova è stata la malattia, affrontata con grande dignità e con il sostegno di quegli incontri, come li definiscono i suoi familiari, che fanno la differenza. «In questo momento di dolore, ci piace pensare al nostro dottor Luigi Latini – raccontano - a Enzo, Laura, Rino, Piero e tutta l’associazione oncologica senigalliese che, insieme a noi, hanno condiviso il percorso di Aurora, mamma, nonna, bisnonna. L’hanno curata, amata e rispettata come dei figli, al di là della loro riconosciuta professionalità. A voi va tutta la nostra gratitudine per quello che continuerete a fare».

