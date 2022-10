SENIGALLIA - Dai turni al Pronto soccorso, alle missioni umanitarie in Africa, fino all’impegno politico come assessore a Servizi sociali. Tutto questo e molto altro è stato il dottor Angelo Caroli, morto ieri mattina a 94 anni. Originario di Martina Franca, in Puglia, una volta conseguita la laurea si era trasferito in Africa per mettere la sua professione al servizio dei bisognosi e di quel continente che ha sempre portato nel cuore.

Proprio lì aveva conosciuto la moglie Chaterine Iheme, anche lei medico, con cui poi si era trasferito nel 1971 a Senigallia, lavorando al Pronto soccorso. Si era impegnato anche in politica diventando nel 1975 consigliere comunale del Pci e poi assessore ai Servizi sociali. Molto ha dedicato al mondo del volontariato andando sempre incontro a chi fosse in difficoltà. Ha sostenuto la moglie nella fondazione dell’associazione culturale arancia donna subsahariana Acads e insieme hanno creato e fondato il Mini Bantu African Museum aperto nel 2012, non solo un museo ma un centro culturale.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione in Strada del Ferriero, dove è venuto a mancare e dove da oggi si potrà visitare. Oltre alla moglie Catherine, lascia i figli Donatus, Fausto, Marie Therese e Roberto, i nipoti, le nuore e il genero. Il funerale si svolgerà domani alle 10 presso la chiesa del Ciarnin. Chi vorrà potrà fare un’offerta per “Medici per l’Africa”