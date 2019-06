Alice, avvocato di 42 anni stroncata da una malattia «Ci mancheranno i tuoi sorrisi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stroncata da una malattia è morta a 42 anni Alice Franceschini, avvocato penalista che di recente aveva deciso di cambiare settore, lavorando per un’assicurazione. Si è spenta domenica all’ospedale di Torrette, dove si trovava ricoverata in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute.Alice Franceschini aveva iniziato la pratica presso lo studio legale di Stefano Drago. Era una donna allegra, solare, dinamica e sportiva, con la passione per lo sci. Tutto perfetto, si è però dovuta arrendere quando il male è diventato sempre più aggressivo. Troppo forte anche per lei che da “scricciolo”, come la ricorda nei primi anni di pratica legale l’avvocato Drago, è diventata una donna sicura e un avvocato tosto.