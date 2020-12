Senigallia, beffati dagli acquisiti online. Pagano ma la merce ordinata non arriva. La polizia denuncia due persone

SENIGALLIA - Acquistano abbigliamento e accessori online, pagano ma la merce non arriva. I beffati si sono così rivolti alla polizia di Senigallia che ha individuato e denunciato due persone. Una giovane senigalliese aveva individuato alcuni capi interessanti e concordato il pagamento di 200 euro. Ma la merce non è mai arrivata e il vebditore svanio nel nulla. Dagli accertamenti compiuti, gli agenti del Commissariato di Senigallia risalivano all’autore della truffa: un pugliese, C.A.R., 30 anni, con diversi precedenti per reati analoghi. Un'altra denuncia è scattata nei confronti di un uomo, G.S., 40enne, con diversi precedenti per truffa che si era accodato con un senigalliese pe rla vendita di un sistema Gps utilizzato dagli appassionati di ciclismo per monitorare i percorsi effettuati. Ache in questo caso, dopo un primo bonifico di 150 euro e un secondo perchè il precedente pagamento non risultava andato a buon fine, il Gps non è mai arrivato. E all'acquirente non è restato altro da fare che denunciare il fatto alla polizia.

