L'acqua non è potabile: arriva l'autobotte in piazza a Montignano

SENIGALLIA – Batterio nelle condutture, parte la distribuzione di acqua potabile con le autobotti. A seguito dell’ordinanza contenete il divieto di utilizzare acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti prelevata dalla rete dell’acquedotto in alcune vie di Senigallia, si comunica che in attesa degli accertamenti da parte dell’Asur, verrà distribuita acqua potabile in piazza Risorgimento, in località Montignano.Potranno rifornirsi di acqua potabile gli utenti residenti nelle seguenti vie: Strada della marina, 1 - via della Marina dal civico 3 al civico 20 - via Caprera dall'1 al 9 - via Ventiquattro Maggio dal 20 al 35 - Giardini VIII marzo, 5 a - piazza Ferrer - via Buzzo dal 39 al 42 - via Berna, 2 - via Grancetta dal 15 al 38 - Strada Torre Campetto dal 125 al 125/h - via Garibaldi dal 41 al 136 - piazza Santarelli dall'1 al 4/e - via dei Mille dall'1 all'8 - via dei Patrioti dall'1 al 9g - via del Casale dall'1 al 22 - via Draga dall'1 al 42 - via della Marina dall'1 al 32 - via delle Querce dall'1 al 35 - via Mazzini dall'1 al 44 - via Montessori dall'1 all'8/d - via Oberdan dall' 1 al 37 - via I maggio (Montignano) dall'1 al 21 - via principe Umberto dall'1 al 14 - via Teano dal 4 al 16 bis - via Villanova dall'1 al 97 - Strada del Ferriero (Portone) dal 28 al 28m - strada del Morignano (Portone) dal 16 al 53 - Strada della Torre dal 143 al 162 – Strada della Gabriella (Portone) dal 46 al 52 - via Cassino.