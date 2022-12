SENIGALLIA Si è acceso ieri pomeriggio il Natale e in mattinata la Giunta ha deliberato due ore gratuite per la sosta, dall’8 dicembre al 7 gennaio. L’esenzione è stata estesa anche ai parcheggi dell’antistadio e stazione. Doppio cielo stellato. Oltre a piazza Garibaldi, dove è presente anche un Babbo Natale luminoso gigante, è stato allestito in piazza Roma sopra il tradizionale albero. Un secondo albero è stato posizionato in via Carducci. Al Foro Annonario invece c’è il mercatino.

La proposta

«Il mapping di piazza del Duca partirà il 7 – spiega l’assessore Nicola Regine, che ieri ha presentato la proposta passata in Giunta per la sosta – e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, se l’acqua gela, verrà attivata domani (oggi ndr). La Giunta ha approvato l’estensione della sosta gratuita, fino a due ore, nel centro storico – prosegue l’assessore alla Mobilità - nel periodo che va dall’8 dicembre al 7 gennaio compreso, per favorire lo shopping natalizio. L’esenzione comprende anche il parcheggio della stazione e l’antistadio». Per attestare l’orario di arrivo andrà comunque pagata la tariffa minima di 10 centesimi, inserendo la moneta nel parcometro che rilascerà il tagliando da esporre. Qualche cambio di programma si è reso necessario a causa dell’indisponibilità del Duomo. Qui era in programma il concerto “Bagliori di Pace” di domani alle 21, nell’ambito di Senigallia Concerti. L’evento è stato spostato alla chiesa del Portone. Si esibirà il coro polifonico “Città di Tolentino” e l’Italian Saxophone Quartet. Lo stesso per le celebrazioni di Santa Barbara perché il Duomo è chiuso in attesa di verifiche, dopo il terremoto dello scorso 9 novembre. La funzione religiosa, in occasione della patrona dei vigili del fuoco e della marina militare, verrà officiata dal vescovo Franco Manenti lunedì alle 18 presso la chiesa della Maddalena.

Tra gli appuntamenti del weekend oggi alle 17 ci sarà una performance artistica itinerante in centro storico, alle 18 a San Rocco ci sarà Opera, il concerto per flauti del maestro Mauro Puerini a cura del Rotary Club Senigallia. L’ingresso ad offerta servirà per la scuola primaria di Pianello di Ostra. Alle 21 al teatro La Fenice la stagione teatrale propone Figlie di Eva con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Domani alle 17 sempre al teatro La Fenice torna la stagione teatro ragazzi con Un Babbo a Natale. Sono aperte intanto le prenotazioni per lo spettacolo natalizio organizzato dall’Avis Senigallia, al teatro La Fenice il 9 dicembre alle 21. Sul palco si esibirà il tenore David Mazzoni. L’ingresso è gratuito.