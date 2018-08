Ambulante abusivo reagisce al sequestro: i bagnanti fanno scudo alle vigilesse

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA Abusivo reagisce a due vigilesse per salvare la merce ma i bagnanti arrivano in difesa della municipale. È accaduto sulla battigia davanti ai Bagni 122 sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Le due vigilesse, un’ufficiale e un’agente, hanno notato il carrello senza targa di un ambulante e lo hanno fermato.Dall’estate in corso tutti i venditori regolari hanno l’obbligo della targa, per rendere riconoscibile il carrello. È risultato abusivo. Le vigilesse lo hanno preso per sequestrarlo ma il proprietario si è opposto. Protestando perché non voleva gli venisse portato via. È andato a chiamare i rinforzi e quando è tornato, con un connazionale, ha strappato il carrello dalle mani delle vigilesse che lo trattenevano. Nel frattempo lo avevano comunque svuotato. Sono stati recuperati 125 capi di abbigliamento. Per non mettere a repentaglio l’incolumità dei numerosi bagnanti, i due non sono stati rincorsi mentre scappavano con il carrello. In attesa dei rinforzi chiesti alla centrale, i bagnanti si sono messi intorno alle vigilesse per proteggerle.