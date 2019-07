Fuggi fuggi e merce abbandonata: â€‹una denuncia e tanti oggetti sequestrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una venditrice abusiva sanzionata dalla polizia locale ieri mattina. La donna, di origini senegalesi, era intenta a vendere articoli di bigiotteria senza avere la regolare autorizzazione, rilasciata dal Comune. È stata sanzionata con una multa da 5mila euro e le sono stati sequestrati i 367 articoli posti in vendita senza permesso. Nel corso del blitz, scattato ieri mattina con personale in borghese e altro in divisa, i vigili hanno trovato merce abbandonata per un totale di 104 capi di abbigliamento e 42 paia di occhiali, lasciati in tre punti diversi sulla sabbia dagli irregolari in fuga. Il primo controllo è scattato sulla spiaggia della Cesanella. È probabile che gli abusivi si siano avvisati, chiamandosi. Infatti da quel momento si è scatenato un fuggi fuggi lungo l’arenile.