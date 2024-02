SENIGALLIA - Avrebbe approfittato di una recita per avvicinarsi a lei e baciarla sulla bocca. Deve rispondere di violenza sessuale su minore un 27enne senigalliese all’epoca dei fatti inserviente in una scuola media della città. Proprio qui aveva conosciuto la ragazzina baciata nel teatro dove c’era una recita a cui stava partecipando l’istituto. Ieri mattina, il caso del 27enne è finito nell’aula del gup Alberto Pallucchini.

L’incarico

È stata avallata la richiesta della difesa: giudizio abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica per valutare lo status mentale dell’inserviente al momento del fatto contestato e la sua capacità di affrontare l’eventuale giudizio. L’incarico verrà assunto il 12 marzo dallo psichiatra Massimo Melchiorre. Stando alla consulenza della difesa, rappresentata dagli avvocati Roberto Regni e Silvia Paoletti, il 27enne avrebbe delle problematiche pregresse, dettate da una immaturità cronica. Dopo la denuncia presentata dai genitori della 13enne, l’inserviente (non rientra nel personale Ata) aveva concluso l’anno scolastico. Attualmente, non lavora più in quella scuola. Contro di lui non sono mai state adottate misure cautelari.

La ricostruzione

I fatti fanno riferimento al maggio del 2023, sul finire dell’anno scolastico. Stando a quanto ricostruito, l’abuso contestato dalla procura si era verificato nel teatro dove stava andando in scena una recita. A un certo punto, il 27enne si sarebbe avvicinato alla studentessa della scuola media dove lui era impiegato come collaboratore, una sorta di supporto ai bidelli. Aveva visto la minore tra i corridoi e nelle aule dell’istituto, probabilmente fantasticando su un’amicizia (o un amore) proibito. Così, alla recita l’aveva fermata e baciata sulle labbra. Questa, almeno, è la ricostruzione del pm Irene Bilotta, sulla scorta della denuncia depositata dai genitori della ragazzina. Il bacio sarebbe avvenuto alla presenza di almeno una amica della 13enne. Tornata a casa, la studentessa, imbarazzata e intimorita da quel bacio, aveva raccontato tutto ai genitori. I quali, poi, si erano rivolti alle forze dell’ordine.

Le scuse

Nei giorni successivi, rincontrandola a scuola, il 27enne aveva chiesto scusa alla minore. Ad oggi, rigetta ogni contestazione. Sarà ora l’esito della perizia psichiatrica a indirizzare, in un modo o nell’altro, il procedimento penale a carico del senigalliese. I genitori della minore si sono costituiti parte civile con l’avvocato Simeone Sardella.