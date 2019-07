L'abbraccio settanta anni dopo: «Ho ritrovato la mia mamma»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Settant’anni rubati. Non un ricordo, una carezza. Nulla fino al 2019. L’anno della svolta per Rosanna Cervelli e la madre biologica Angela Castellucci. Quasi 71 anni la figlia, 85 la madre. Un primo incontro c’era stato il 28 gennaio quando Rosanna, che oggi preferisce farsi chiamare Anna, aveva saputo chi fosse la madre. Nei giorni scorsi si sono riviste ufficialmente e l’anziana madre ha acconsentito affinché venisse divulgata la sua identità e la dolorosa vicenda che affonda le radici in una storia di violenza. Non ha abbandonato Rosanna. Con l’inganno le hanno impedito di crescere insieme. «Era solo una ragazzina indifesa quando a 14 anni è stata violentata – racconta Rosanna Cervelli –, lei non ne vuole parlare ed io rispetto il suo grande dolore. Certo è che non ho intenzione di cercare mio padre, che probabilmente sarà anche morto. Non voglio nemmeno sapere chi sia stato a fare così male a mia madre».