Abbandonato sull’autostrada A14, Teddy salvato da un automobilista

SENIGALLIA - Vagava in autostrada smarrito Teddy, un cucciolo di maremmano, recuperato ieri mattina da un automobilista. L’uomo ha notato il cane camminare disorientato. D’istinto ha deciso di fermarsi e di prenderlo per metterlo al sicuro. Rischiava infatti che qualche veicolo lo investisse. Per fortuna il traffico non era intenso e il cucciolo ha collaborato. Appena ha visto che qualcuno era interessato a lui si è lasciato prendere. Aveva ancora fiducia nell’uomo nonostante l’abbandono. Nessuno ha visto qualcuno disfarsene ma il fatto che non avesse microchip e che nessuno l’abbia cercato, nonostante gli appelli sui social, ha fatto ritenere che fosse stato abbandonato.

Il suo angelo custode l’ha fatto salire in macchina, poi l’ha portato al canile sanitario di Senigallia, che si trova proprio vicino al casello dell’autostrada, per affidarlo alla struttura. Le volontarie l’hanno chiamato Teddy. Il tratto di A14 in cui vagava è quello compreso tra il casello di Montemarciano e di Senigallia, più precisamente tra Marzocca e Borgo Molino.

Le volontarie dell’associazione Cuori pelosi di Senigallia e dintorni hanno lanciato un appello sulla pagina Facebook. «Attenzione. Questo cucciolo è stato salvato al centro della carreggiata in autostrada, fra Marzocca e Senigallia. Non ha chip. Probabilmente è un abbandono. Prestate attenzione in zona. Potrebbero essercene altri». Inizialmente era stata messa come indicazione tra Marina e Senigallia poi, in base al racconto dell’uomo che l’ha salvato, è stata ristretta l’area.

Questo perché c’è il timore che si sia trattato di una cucciolata non desiderata, abbandonata nei campi limitrofi all’autostrada e magari Teddy, più vivace degli altri, sia riuscito a raggiungere l’A14 in qualche modo. Fino a ieri però nessuno aveva segnalato altri cuccioli di maremmano nella zona indicata.

