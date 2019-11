Fu abbandonata in ospedale 60 anni fa, appello su Facebook: «Aiutatemi a ritrovare mia madre»

SENIGALLIA - A 60 anni, dopo essere stata abbandonata in ospedale, cerca la sua mamma. Ha mandato un appello la donna, che preferisce rimanere anonima. Si è rivolta al gruppo Facebook “Ti cerco, appelli di persone che cercano le loro origini e i propri cari”. Una comunità virtuale di quasi 150mila persone.

Macerata, ragazza 18enne si allontana da casa: ritrovata dopo l'appello su Fb

Senigallia, torna in vacanza dopo 25 anni a caccia del fidanzatino: «Cerco Marco»

«Vorrei restare anonima – scrive -, sono nata il 15 maggio del 1959 all’ospedale di Senigallia dove sono restata per 11 mesi nel brefotrofio finché sono andata a casa dei miei meravigliosi genitori adottivi. Cerco notizie sulla mia mamma naturale, mi piacerebbe ritrovarla e abbracciarla per ringraziarla del dono della vita. Credo che per lei non sia stata una scelta facile».

In molti hanno condiviso il suo appello sperando che la madre possa essere viva. Solo lei, probabilmente, potrebbe riconoscere quella figlia nata che non ha potuto tenere con sé. Una data, quella del 15 maggio 1959, che non potrà aver dimenticato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA