Abbadona una gatta con crocchette e biglietto di scuse davanti al "Micile"

SENIGALLIA - Abbandona una gatta con crocchette e un biglietto di scuse. È accaduto ieri mattina davanti al micile. La gatta, a cui hanno dato il nome di Ersilia e che ora cerca una famiglia, probabilmente è frutto di un doppio abbandono. Chi l’ha portata lì ieri infatti se l’era ritrovata davanti a casa e per pochi giorni aveva deciso di tenerla. «Hanno lasciato questa micia davanti al mio giardino – si legge nel biglietto – credo sia una gatta abituata alla casa, è buona e dolce. Io ho due pastori tedeschi, non posso tenerla. È stata qualche giorno nel mio garage, ha mangiato ma con i miei cani è un problema. Scusatemi ma non posso proprio tenerla. Grazie Massimo».

Cosa abbia portato quest’uomo ad abbandonarla invece di accompagnarla lì nessuno lo sa. «Ha abbandonato una gatta in un trasportino, è un reato penale – spiegano dall’Associazione gattofili anonimi senigalliese Onlus - “il micile” -. Avrebbe potuto chiamarci e chiederci aiuto piuttosto che scrivere due becere righe per pulirsi la coscienza. La gatta potrebbe essere fuggita o stata allontanata volontariamente da qualcuno perché non gradita. Prima di arrivare a un gesto del genere da parte di Massimo ci sarebbero state altre opzioni da valutare ma lui ha scelto la più semplice, scaricando il problema su una associazione che non ha convenzioni con le istituzioni locali». Un comportamento da non imitare. Sempre meglio chiedere aiuto.

