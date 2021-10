A 67 anni muore d’infarto in farmacia mentre è in fila per acquistare i medicinali

TRECASTELLI - Un 67enne è stato colto da un malore ieri mattina mentre si trovava in fila nella farmacia Benigni Zoe di Ripe di Trecastelli, in viale Umberto I. La vittima stava aspettando il suo turno per acquistare dei medicinali quando, all’improvviso, si è accasciata.

Subito sono stati prestati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il cliente, facendo allontanare la gente presente. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Sono poi arrivati anche i carabinieri di Trecastelli. Naturali le cause del decesso, come constatato dal medico. Si è trattato di un infarto. La farmacia è rimasta chiusa per diverse ore. Lo staff sulla propria pagina Facebook ha informato la clientela: «Questa mattina per motivi straordinari la farmacia resterà chiusa. Riapriremo nel pomeriggio alle 16 salvo imprevisti».

