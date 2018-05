Ragazzina in coma etilico Hashish per la movida Sei segnalati dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una 17enne in coma etilico soccorsa da un’ambulanza del 118 in via Fiorini, fuori dalla discoteca di Cesano. Lo stesso luogo dove un giovane è rimasto ferito durante una rissa sempre in strada. La prima chiamata è arrivata verso le 3 di notte, la seconda alle 6. La strada era stata chiusa al traffico proprio perché affollata di pedoni.Il bilancio della notte della movida di Senigallia parla anche di sei ragazzi segnalati in Prefettura per uso di droga, un locale sorpreso con la musica oltre l’orario e anche un ragazzo finito fuori strada alle 3.30 in via Bruno. Si è addormentato al volante e la macchina, dopo aver colpito alcuni paletti e segnali stradali ha fatto un volo di dieci metri finendo nella rotatoria. Auto distrutta ma lui illeso.