A spasso sulla complanare invece che a scuola: multati i genitori

di Raoul Mancinelli

SENIGALLIA- Sedicenni a piedi in complanare e la multa arriverà ai genitori. È accaduto ieri mattina generando non poca apprensione tra gli automobilisti che si trovavano a transitare. La complanare, essendo una strada extraurbana a scorrimento veloce, è vietata ai pedoni. Neppure i ciclisti possono entrare, figuriamoci chi è a piedi non essendoci nemmeno un marciapiede di protezione. Le prime segnalazioni sono arrivate alla polizia locale intorno alle 9.50. Testimoni hanno visto i due giovani, un ragazzo e una ragazza residenti nell’hinterland senigalliese, imboccare la bretella nord da via Bruno, poco lontano dal ccampus scolastico, verso le 9.30. A scuola è probabile che non ci siano nemmeno andati.