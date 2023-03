SENIGALLIA - «State attenti, per strada la gente è matta, ci è venuta una macchina addosso che andava a 110 chilometri orari». È il monito del 15enne, ricoverato a Torrette, travolto insieme a un amico in scooter nella notte tra venerdì e sabato mentre stavano transitando nella strada comunale Roncitelli Scapezzano.

Nessuno sa a quanto andasse il Suv, che è scappato, ma il giovane ha ipotizzato una velocità molto elevata. L’ha scritto in una storia su Instagram, con un selfie che lo ritrae sul letto dell’ospedale. Il messaggio termina così: «Sto ancora cercando di capire chi possa essere stato».

A questo stanno lavorando i carabinieri. Continuano infatti le ricerche del conducente del pirata che ha speronato il motorino dei due amici, finiti nella scarpata. I militari stanno cercano testimoni e stanno concentrando l’attenzione su alcuni pezzi del Suv in fuga, che sono rimasti a terra dopo l’impatto. Sono fiduciosi che grazie a questi potranno riuscire a individuare il mezzo. I carabinieri stanno verificando una serie di persone e veicoli sospetti.

Il più grave tra i due amici è il passeggero, il 15enne senigalliese che si trova ricoverato a Torrette. E’ stato operato per diverse fratture riportate. E’ fuori pericolo ma ne avrà per parecchi giorni. Ferite lievi, invece, per il conducente dello scooter. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni ragazzi di passaggio che li hanno visti in difficoltà e si sono quindi fermati per aiutarli, allertando il 118.