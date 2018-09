Stordita dal profumo della truffatrice e derubata dei gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stordita dal profumo della truffatrice, un’anziana è stata derubata di numerosi gioielli. E’ accaduto ad una 80enne vedova residente in via Raffaello Sanzio, nei pressi della chiesa della Pace. Una giovane si è avvicinata alla pensionata vedendola in giardino. Le ha detto di essere un’amica della figlia, di cui sapeva il nome. Si è quindi avvicinata all’80enne che, da quel momento soggiogata, mentre una complice restava all’esterno da far da palo.«L’ultima cosa che ricordo è stato il profumo intenso che aveva addosso la ragazza – le parole della vittima –, qualsiasi cosa mi avesse chiesto avrei fatto, non ero in me».